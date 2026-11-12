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Jaunpur News: दुकान से बिस्किट-टॉफी लेकर लौट रही 4 साल की बच्ची को पिकअप ने रौंदा, मौत

Thu, 12 Nov 2026 01:43 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:43 AM IST
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4-year-old girl returning from shop with biscuits and candy run over by pickup, dies
करंजाकला। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के खम्हौरा गांव के पास बुधवार की शाम को सड़क पार कर रही मानवी (4) पुत्री नीरज गौतम को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। वह घर के पास दुकान से बिस्किट और टॉफी लेकर लौट रही थी। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जुटने पर तनाव की आशंका को देखते हुए आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद पिकअप चालक भी परिजनों के साथ जिला अस्पताल पहुंचा था। वहां बच्ची की मौत की पुष्टि होते ही वह भाग गया। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर चालक की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि पिकअप चालक भकुरा मोड़ से जंगीपुर खुर्द की ओर टेंट का सामान लादकर जा रहा था। मानवी दो भाई-बहनों में छोटी थी।
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