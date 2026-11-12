Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Told villagers about legal rights on Legal Service Day

Jaunpur News: विधिक सेवा दिवस पर ग्रामीणों को बताए कानूनी अधिकार

Thu, 12 Nov 2026 01:45 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Told villagers about legal rights on Legal Service Day
जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर बुधवार को बक्शा और शाहगंज सोंधी ब्लॉक में विधिक सेवा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। बक्शा ब्लॉक में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया गया। बक्शा ब्लॉक में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडीओ आरडी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद पात्र लोगों तक निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें न्याय पाने के लिए जागरूक करना सामूहिक जिम्मेदारी है। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाईकर्मियों, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में केशरी प्रसाद, रविंद्र, रवि कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उधर, शाहगंज सोंधी ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जागरूकता के अभाव में कई बार लोग अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय यादव ने विधिक सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed