Jaunpur News: विधिक सेवा दिवस पर ग्रामीणों को बताए कानूनी अधिकार

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जौनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर बुधवार को बक्शा और शाहगंज सोंधी ब्लॉक में विधिक सेवा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों और निशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। बक्शा ब्लॉक में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया गया। बक्शा ब्लॉक में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एडीओ आरडी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद पात्र लोगों तक निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें न्याय पाने के लिए जागरूक करना सामूहिक जिम्मेदारी है। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाईकर्मियों, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में केशरी प्रसाद, रविंद्र, रवि कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उधर, शाहगंज सोंधी ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जागरूकता के अभाव में कई बार लोग अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। सहायक विकास अधिकारी पंचायत संजय यादव ने विधिक सेवाओं के महत्व पर प्रकाश डाला।