फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Shops lined up on the track, took an hour and a half to cover just two kilometers

Jaunpur News: पटरी पर सजीं दुकानें, दो किलोमीटर की दूरी तय करने में लगे डेढ़ घंटे

Sat, 29 Aug 2026 01:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Shops lined up on the track, took an hour and a half to cover just two kilometers
मुंगराबादशाहपुर चौराहे पर जाम से जूझते लोग। संवाद
मुंगराबादशाहपुर। रक्षाबंधन पर्व पर जौनपुर सिटी और मुंगरा बादशाहपुर चौराहे पर सुबह 9 से रात के 9 बजे तक जान लगा रहा। त्योहार के कारण खरीदारी और रिश्तेदारों के घर आने-जाने की भीड़ ज्यादा थी। सड़क की पटरियों पर राखी और मिठाई की दुकानें सजाई गईं थी इस कारण शहर से गांव तक के बाजारों में जाम लगा रहा। दो किलोमीटर की दूरी तय करने में डेढ़ घंटे लग गए। आमजन को जाम से राहत दिलाने और यातायात सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। हालांकि, यातायात विभाग की ओर से रूट डायवर्जन प्लान नहीं लागू किया गया था। दिन भर भारी वाहनों का शहर में आना-जाना लगा रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed