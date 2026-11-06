Jaunpur News: पेट्रोल पंप पर सात बदमाशों ने की फायरिंग, तोड़फोड़ भी किया

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बदमाशों के जाने के बाद पंप मैनेजर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके से कारतूस के पांच खोखे बरामद किए। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की। पंप मैनेजर अनुज सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि रात करीब 11:55 बजे तीन बाइकों पर सवार सात बदमाश असलहा लेकर पहुंचे।उन्होंने अजय सिंह का नाम लेकर गाली-गलौज करते हुए उन्हें बुलाया और जान से मारने की धमकी देने लगे। बदमाशों की हरकत देखकर पंपकर्मियों ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद बदमाशों ने डीजल-पेट्रोल मशीन का डिस्प्ले क्षतिग्रस्त कर दिया और पांच राउंड फायरिंग करते हुए वहां से चले गए।घटना की सूचना पर सुबह डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और कारतूस के पांच खोखे बरामद कर अपने साथ ले गई। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। इस संबंध में थानाध्यक्ष फूलचंद पांडेय ने बताया कि तहरीर मिली है। प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी। संवाद