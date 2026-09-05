Jaunpur News: चार जूडो खिलाड़ियों का प्रदेश स्तर में चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:36 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:36 AM IST
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गौराबादशाहपुर। मंडलीय विद्यालयीय जूडो प्रतियोगिता वाराणसी में 3 सितंबर को आयोजित हुई थी। इसमें गौराबादशाहपुर के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता था। इनका चयन राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। सुचिता राय, सिद्धि निषाद, अप्सरा मिश्रा, प्रिंस प्रजापति चारों खिलाड़ी सहारनपुर में होने वाली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस सफलता पर कोच संजय पाल खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी।
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