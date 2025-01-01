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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Seeing the staging of Ram's forest journey brought tears to everyone's eyes

Jaunpur News: राम वनगमन का मंचन देखकर सभी की आंखें हुईं नम

Tue, 20 Oct 2026 12:15 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:15 AM IST
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Seeing the staging of Ram's forest journey brought tears to everyone's eyes
रामलीला का मंचन करते कलाकार
सिकरारा। खानापट्टी आदर्श रामलीला समिति की ओर से रविवार की रात में राम वनगमन लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। मंचन को देख सभी की आंखें नम हो गईं।
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कैकेयी-मंथरा संवाद से लेकर राम-केवट संवाद तक के दृश्यों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। रामलीला का शुभारंभ महल में कैकेयी और उसकी कुबड़ी दासी मंथरा के संवाद से हुआ। मंथरा ने कैकेयी को भरत को राजा और राम को वनवास दिलाने के लिए उकसाया। कैकेयी कोप भवन में जाकर हठ करने का सजीव अभिनय किया, जिसे देख दर्शक आक्रोशित हो गए। इसके बाद दशरथ-कैकेयी संवाद में करुणा का दृश्य छा गया। दशरथ ने पुत्र मोह में कैकेयी के दो वरदान सुनकर विलाप किया तो पंडाल में सन्नाटा पसर गया। दूसरे दृश्य में राम के राजतिलक की तैयारी के बीच वनवास की सूचना का मंचन हुआ। राम ने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर मर्यादा का संदेश दिया। संवाद
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