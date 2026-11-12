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Jaunpur News: बहन के घर से लौटते समय भाई की हादसे में मौत

Thu, 12 Nov 2026 11:41 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:41 PM IST
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Brother dies in an accident while returning from sister's house
मछलीशहर... अश्वनी, फाइल फोटो।
मछलीशहर। तिलोरा गांव के पास बुधवार की रात में अज्ञात बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार अश्विनी कुमार (28) निवासी तिलोरा की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, अश्विनी बुधवार की दोपहर में अपनी बहन के घर मछलीशहर गए थे। रात करीब साढ़े नौ बजे बाइक से घर लौटते समय भिखारीपुर-तिलोरा के पास अज्ञात बोलेरो की चपेट में आ गए। आसपास के लोगों की सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव घर ले आए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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