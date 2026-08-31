Jaunpur News: लायंस क्लब क्षितिज के स्थापना दिवस पर सेवा कार्यों का दिलाया संकल्प
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:12 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:12 AM IST
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जौनपुर। लायंस क्लब क्षितिज का सातवां स्थापना दिवस पर सेवा कार्यों पर हुई चर्चा की गई। नगर के एक होटल में संस्था के सेवा कार्यों के लिए संकल्प दिलाया गया। संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सीमा चक्रवाल के ध्वज वंदना से हुई। संस्थाध्यक्ष कौशल त्रिपाठी ने स्वागत किया। संस्थापक अध्यक्ष शशांक सिंह रानू, वर्तमान अध्यक्ष कौशल त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष डॉ. दिलीप सिंह, जयकृष्ण साहू, विष्णु सहाय, धर्मेंद्र सेठ, प्रदीप सिंह व निवर्तमान अध्यक्ष अतुल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्थापक अध्यक्ष शशांक सिंह रानू ने संस्था की स्थापना से जुड़े संस्मरण साझा किए। संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। पूर्व अध्यक्ष व संस्थापक सदस्यों ने भी अपने संस्मरणों को बताया। कोषाध्यक्ष डॉ. चंदन गुप्ता ने गुड पे सदस्यों को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। संस्थाध्यक्ष कौशल त्रिपाठी ने सभी सदस्यों को गिफ्ट व अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया। सचिव लायन हफीज शाह ने बधाई दी। उपाध्यक्ष संजय गुप्ता व दिलीप जायसवाल के साथ सर्वेश जायसवाल, अजीत सोनकर, आशीष चौरसिया, देवानंद श्रीवास्तव, नीरज सिंह, डॉ. प्रशांत द्विवेदी, डॉ. विकास रस्तोगी, हसन अब्बास, राजीव गुप्ता, सुनील कनौजिया व महिला सदस्यों में यवनिका सिंह, डॉ अर्चना सिंह, किरण सेठ, नीतू सिंह, आराधना सिंह, रितु त्रिपाठी, सुषमा सोनकर, मेघना रस्तोगी, नीतू गुप्ता, रेखा सिंह, शिल्की श्रीवास्तव, वंशिका सिंह, सरिता मिगलानी, ज्योति जायसवाल, दीपशिखा चौरसिया, वंदना गुप्ता, डॉ. आकांक्षा द्विवेदी, रिंकी श्रीवास्तव, निशा कन्नौजिया, शोभा सिंह आदि शामिल रहीं। कार्यक्रम संयोजक शरद टंडन व साक्षी टंडन ने आभार व्यक्त किया। संचालन अतुल सिंह ने किया।
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