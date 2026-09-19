Jaunpur News: रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के उपयोगिता की दी जानकारी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:40 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:40 AM IST
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जौनपुर। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर लखनऊ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से शुक्रवार को डीएम सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर के वैज्ञानिक डॉ. एमएस यादव, नरेंद्र कुमार एवं परियोजना वैज्ञानिक डॉ. जय कुमार मिश्रा, सूरज बडजात्या ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस सेंटर में विभिन्न परियोजनाओं में रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस तकनीक का उपयोग करके जनपद वार तैयार किए गए डिजिटल डाटाबेस का प्रस्तुतीकरण किया।
वैज्ञानिकों ने रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एवं जीपीएस तकनीक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बताया गया कि इस तकनीक का उपयोग कृषि, राजस्व, भू-संचय, जल-संचय, प्राकृतिक आपदा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सिंचाई विभाग, जल निगम, नलकूप, सड़क, वन आदि में किया जाता है। कार्यशाला में एडीएम, एसडीएम, डीडीओ, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अधिशासी अधिकारी, उप निदेशक-कृषि आदि मौजूद रहे।
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वैज्ञानिकों ने रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एवं जीपीएस तकनीक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बताया गया कि इस तकनीक का उपयोग कृषि, राजस्व, भू-संचय, जल-संचय, प्राकृतिक आपदा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, सिंचाई विभाग, जल निगम, नलकूप, सड़क, वन आदि में किया जाता है। कार्यशाला में एडीएम, एसडीएम, डीडीओ, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अधिशासी अधिकारी, उप निदेशक-कृषि आदि मौजूद रहे।
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