Jaunpur News: सिद्धिदात्री स्वरूप में माता शीतला के 35 हजार भक्तों ने किए दर्शन-पूजन

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धर्मापुर। मां शीतला चौकियां धाम में सोमवार को शारदीय नवरात्र की महानवमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री के रूप में माता शीतला का भव्य शृंगार किया गया। मंदिर के विवेकानंद पंडा ने बताया कि रात तक करीब 35 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन-पूजन किया और मत्था टेका। हवन और कन्या पूजन के साथ शारदीय नवरात्र का समापन हुआ। सुबह चार बजे माता के शृंगार के बाद मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले गए। रात 11 बजे तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। धाम के विवेकानंद पंडा ने बताया कि माता रानी का लाल और पीले रंग की साड़ी तथा गुलाब, कमल और गेंदा के फूलों से शृंगार किया गया। इसके बाद आरती की गई। बर्फी और हलवा-पूरी का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं ने माता शीतला के दर्शन के बाद परिसर स्थित सत्यनारायण मंदिर, काल भैरवनाथ मंदिर, काली मंदिर और हनुमान मंदिर में भी पूजन किया। विवेकानंद पंडा ने बताया कि महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों को आठ सिद्धियां प्रदान करती हैं। इस दिन विशेष पूजा, हवन और कन्या पूजन का विधान है। मां को हलवा, चना, पूरी और तिल का भोग लगाया जाता है। संवाद