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Jaunpur News: सिकरारा क्षेत्र में सुबह छाया रहा कोहरा

Tue, 20 Oct 2026 12:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:44 AM IST
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Fog lingered in the Sikarara area in the morning
सिकरारा क्षेत्र में छाया घना कोहरा। संवाद
जौनपुर। जिले में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सोमवार की सुबह सिकरारा के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम रही। वहीं, सुबह-शाम के समय ठंड का अहसास होने लगा है। कोहरा छाए रहने से सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को सतर्कता बरतनी पड़ी। कम दृश्यता के कारण वाहन धीमी गति से चलते नजर आए। बीएचयू के कृषि वैज्ञानिक शिवमंगल सिंह ने बताया कि अब सुबह-शाम ठंड महसूस होगी। संवाद
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