Jaunpur News: दुकान पर बैठने के लिए विवाद, मारपीट में 35 हजार रुपये निकालने का आरोप
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:56 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:56 AM IST
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जौनपुर।
खुटहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पड़ोस के कुछ लोगों पर दुकान पर बैठने के दौरान गाली-गलौज, मारपीट करने तथा दुकान के गल्ले से 35 हजार रुपये निकालने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के अनुसार, पीड़ित 27 अगस्त की शाम करीब छह बजे गांव में एक दुकान पर बैठा था। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान दुकान के गल्ले से करीब 35 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपितों ने असलहे का भय दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो आरोपी वहां से भाग निकले। पीड़ित ने थाना प्रभारी लक्ष्मण विक्रम सिंह ने बताया मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
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खुटहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पड़ोस के कुछ लोगों पर दुकान पर बैठने के दौरान गाली-गलौज, मारपीट करने तथा दुकान के गल्ले से 35 हजार रुपये निकालने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के अनुसार, पीड़ित 27 अगस्त की शाम करीब छह बजे गांव में एक दुकान पर बैठा था। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान दुकान के गल्ले से करीब 35 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपितों ने असलहे का भय दिखाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े तो आरोपी वहां से भाग निकले। पीड़ित ने थाना प्रभारी लक्ष्मण विक्रम सिंह ने बताया मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है।