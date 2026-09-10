फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Cash and jewelry worth lakhs stolen from the police chief's house

Jaunpur News: थानाध्यक्ष के घर से नकदी सहित लाखों के जेवर चोरी

Thu, 10 Sep 2026 11:50 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Cash and jewelry worth lakhs stolen from the police chief's house
रामपुर- मनापुर बंजारी में चोरी के बाद बिखरा सामान। संवाद
रामपुर। जमालापुर के मनापुर बंजारी गांव में मंगलवार की रात में चोरों ने सोनभद्र में तैनात थानाध्यक्ष के मकान को निशाना बनाया। चोर मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश किए। असफल होने पर बगल के कमरे की कुंडी काटकर घर में घुसे और दो कमरों से करीब 20 हजार रुपये नकद सहित सोने-चांदी के आभूषण समेट ले गए। बुधवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
विज्ञापन


मनापुर बंजारी निवासी अरविंद सरोज सोनभद्र जिले के बभनी थाने में थानाध्यक्ष हैं। मंगलवार की रात में उनके घर कोई नहीं था। पीड़ित का दावा है कि घर से चांदी की पाजेब, करधन, सोने के झुमके, चार अंगूठियां, 16 चांदी का लच्छा, सोने की चार चूड़ियां और एक चेन गायब है। बुधवार की सुबह अरविंद के बड़े पिता रामप्रसाद सरोज मकान पर पहुंचे तो देखा कि मुख्य दरवाजे पर लगा ताला तोड़ने का प्रयास किया गया है। बगल के कमरे की कुंडी टूटी है। उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी दी। परिजनों के अनुसार परिवार की प्रभा देवी सहित अन्य सदस्य वाराणसी स्थित एक रिश्तेदार के घर गए थे। रामप्रसाद सरोज, उनकी पत्नी पुराने मकान में सो रहीं थीं। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष रामाश्रय कुशवाहा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया कि जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed