Jaunpur News: तालाब में मिला तीन साल के बच्चे का शव

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शाहगंज। नटौली महादेव मंदिर स्थित कांशीराम आवास के पास रविवार की शाम को पोखरे में डूबने से तीन साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने पोखरे से शव को बाहर निकलवाया। मऊ जिले के बाराबंकी निवासी मो. वसीम शाहगंज-आजमगढ़ मुख्य मार्ग स्थित कांशीराम आवास के ब्लॉक नंबर 25 के मकान नंबर 290 में रहते हैं। वह नौकरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। रविवार की शाम को उनका तीन साल का बेटा अब्दुल्ला खेलते समय आवास के पास नटौली महादेव मंदिर स्थित पोखरे में डूब गया। बालक के काफी देर तक नहीं मिलने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के पिता मोहम्मद वसीम ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करके शव परिजनों को सौंप दिया।