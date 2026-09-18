Jaunpur News: शाही पुल से किशोरी और महिला ने लगाई छलांग, महिला बची, किशोरी की तलाश जारी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:25 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:25 AM IST
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जौनपुर। शाही पुल से बृहस्पतिवार को एक महिला और किशोरी ने गोमती नदी में छलांग लगा दी। महिला को स्थानीय नाविकों ने बचा लिया, लेकिन किशोरी का देर शाम तक पता नहीं चल सका था। शकरमंडी निवासी 15 साल की किशोरी परी ने गोमती में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही परिजन भी पहुंच गए। नदी में किशोरी की तलाश शुरू कराई गई, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी उसका पता नहीं चला। गोताखोरों के साथ रेस्क्यू टीम को भी तलाश में लगाया गया है। वहीं, सुबह 11 बजे एक महिला ने भी शाही पुल से नदी में छलांग लगा दी थी। वहां मौजूद नाविकों ने महिला को नदी से बाहर निकाल लिया। सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि किशोरी की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है और रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई है। वहीं, सुबह में कूदी महिला को स्थानीय नाविकों ने बचा लिया है।
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