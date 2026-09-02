Jaunpur News: अश्लील वीडियो की धमकी से परेशान छात्रा ने खाया विषाक्त

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बरसठी। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा ने अश्लील वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी से परेशान होकर शुक्रवार को विषाक्त पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मड़ियाहूं के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामले में छात्रा के नाना की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, छात्रा मियांचक बाजार में रहकर एक एकेडमी में ट्यूशन पढ़ती है। आरोप है कि बसहरा गांव निवासी शिक्षक वहां उसे पढ़ाता था। तहरीर में आरोप है कि शिक्षक छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे बहुत दिन से ब्लैकमेल कर रहा था। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करके बदनाम करने की धमकी देते हुए उस पर गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा था। इससे परेशान होकर छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। थानाध्यक्ष जय प्रकाश यादव ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। आरोपी शिक्षक की तलाश की जा रही है।