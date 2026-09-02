Jaunpur News: 6 महीने में स्वाइन फ्लू के 6 मरीज मिले, 2 का लखनऊ, 4 का बीएचयू में उपचार
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:30 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:30 AM IST
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जौनपुर। जिले में स्वाइन फ्लू का संक्रमण बढ़ रहा है। मार्च से अब तक जिले में छह मरीज मिले हैं। इनमें दो का उपचार लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में और चार का इलाज बीएचयू वाराणसी में हुआ है। जिले में पहला मरीज मार्च में मछलीशहर के खाको गांव में मिला था। जुलाई में दूसरा मरीज शाहगंज सोंधी ब्लॉक के छबवां गांव में मिला। शेष चार मरीज अटाला, महराजगंज ब्लॉक के घुसकुरी, रामपुर ब्लॉक के पूरेदयाल, त्रिलोचन महादेव के रहने वाले हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट अगस्त में पॉजिटिव आई है। जिला महामारी रोग विशेषज्ञ डॉ. जियाउल हक ने बताया कि जिले में जो मरीज मिले हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जांच कराई जा रही है।
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