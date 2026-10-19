Jaunpur News: शीतला चौकिया धाम में 40 हजार भक्तों ने लगाई हाजिरी

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श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि विजयादशमी पर शस्त्र पूजन, अपराजिता की आराधना और शमी वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शमी पूजन सुख-समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए लोग नए कार्यों का शुभारंभ, खरीदारी और अन्य मांगलिक कार्य करना शुभ समझते हैं। नवरात्र में व्रत रखने वाले श्रद्धालु इस दिन पारण भी करते हैं।

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जौनपुर। जिले के देवी मंदिरों से लेकर दुर्गा पूजा पंडालों तक आस्था-भक्ति का उल्लास छाया हुआ है। मंदिर प्रबंधन के विवेकानंद पंडा ने बताया कि रविवार को महाअष्टमी पर मां शीतला चौकियां धाम में करीब 40 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। भोर में चार बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की कतार लग गई और दिनभर जयकारों से धाम परिसर गूंजता रहा। वहीं, दुर्गा पूजा पंडालों में ग्रामीण जीवन की झांकियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। दूसरी ओर, विजयादशमी की तैयारियों के बीच ज्योतिषाचार्य ने पर्व की तिथि, धार्मिक मान्यताओं और शमी पूजन के महत्व की जानकारी दी है। सत्य पर असत्य की विजय का प्रतीक यह पर्व जिले में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा। विजयादशमी पर शमी पूजन और शस्त्र पूजा का विशेष महत्व : बरईपार। असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी का पर्व 20 अक्टूबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। बरईपार चक घसीटा नाथ संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य एवं ज्योतिषाचार्य मारकंडे प्रसाद पांडेय के अनुसार, इस दिन प्रातः 9:35 बजे तक नवमी तिथि रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी।