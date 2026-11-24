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नदीगांव विकास खंड के ग्राम ककरौली निवासी वंदना देवी ने एसडीएम अनीता देवी को शिकायती पत्र देकर बताया कि उसने वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कोंच स्थित इंडेन गैस एजेंसी पर आवेदन जमा किया था। आवेदन के बाद उसे उम्मीद थी कि जल्द ही योजना का लाभ मिल जाएगा, लेकिन दस साल बीत जाने के बाद भी उसे गैस कनेक्शन नहीं मिला।महिला का आरोप है कि योजना का लाभ पाने के लिए उसने कई बार शिकायतें कीं और अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आरोप है कि शिकायत करने पर उसे धमकियां भी दी गईं। लंबे समय से परेशान महिला ने अब एसडीएम को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कराने और योजना का लाभ दिलाने के साथ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।वर्जनअभी तक महिला को योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया है, इसकी जानकारी नहीं है। शिकायती पत्र मिलने के बाद मामले की जांच कराई जाएगी। यदि महिला पात्र पाई जाती है तो योजना खुलने पर उसे लाभ दिलाने की प्रक्रिया की जाएगी।-राजेश कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, कोंच