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Jalaun News: सांप के डसने से महिला की मौत

Wed, 14 Oct 2026 12:55 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:55 AM IST
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Woman dies of snakebite.
मुहम्मदाबाद। डकोर कोतवाली क्षेत्र के मुहाना गांव में सोमवार रात घर में सो रही महिला को सांप ने डस लिया। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई।
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गांव निवासी धान कुंवर (40) पत्नी ज्वाला सिंह बरार सोमवार रात घर में सो रही थीं। इसी दौरान सांप ने उन्हें डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि महिला को सांप के डसने की जानकारी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। (संवाद)
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