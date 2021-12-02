Jalaun News: छह साल के बच्चे को सांप ने डसा, मौत

बाबई निवासी सर्वेश सोमवार शाम पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने के बाद सो गए थे। रात करीब 10 बजे उनके छह वर्षीय बेटे रॉकी के हाथ में सांप ने डस लिया। बच्चे की चीख सुनकर माता-पिता की नींद खुली तो उसके हाथ पर सांप के काटने के निशान दिखाई दिए। परिजन बिना देर किए निजी वाहन से बच्चे को मेडिकल कॉलेज ले गए।मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बच्चे को कानपुर रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर चुर्खी थाना प्रभारी अनिल सिंह ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बच्चे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।