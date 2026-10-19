फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Van crashes into truck parked on roadside; young man dies

Jalaun News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई वैन, युवक की मौत

Mon, 19 Oct 2026 01:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Van crashes into truck parked on roadside; young man dies
फोटो - 21मृतक इंद्रसेन की फाइल फोटो।
सिरसा कलार। बहन से मिलकर घर लौट रहे युवक की वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया गया कि ट्रक में भरी मौरंग पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था।
विज्ञापन


हादसा शनिवार रात करीब 10 बजे थाना सिरसा कलार क्षेत्र के भिटारी बंबा के पास हुआ। जखा निवासी इंद्रसेन चौहान (28) वैन से बहन बिट्टन देवी से मिलने दमरास गांव गए थे। वहां से लौटते समय उनकी वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंद्रसेन गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।
विज्ञापन

इंद्रसेन बाहर रहकर ट्रक चलाते थे। उनकी पत्नी सपना ने बताया कि वह तीन दिन पहले ही घर आए थे। पति की मौत से पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है। इंद्रसेन अपने पीछे तीन साल का बेटा और एक साल की बेटी छोड़ गए हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। थानाध्यक्ष वरुण प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed