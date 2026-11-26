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शासन के उपसचिव हरीश कुमार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन समेत आजमगढ़, बदायूं और आंबेडकरनगर के मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर की मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शासन से मंजूरी मिलने के बाद अब ट्रॉमा सेंटर के लिए स्थान और कार्यदायी संस्था चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।पिछले दिनों मोहल्ला उमरारखेरा में सिलिंडर विस्फोट से हुए हादसे में 23 लोगों के घायल होने के बाद बर्न यूनिट की जरूरत को देखते हुए कवायद तेज की गई है। ट्रॉमा सेंटर के साथ बर्न यूनिट की सुविधा मिलने से गंभीर रूप से झुलसे मरीजों को भी समय पर उपचार मिल सकेगा। अभी तक ऐसे मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे बड़े चिकित्सा केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रॉमा सेंटर शुरू होने से जिले के साथ आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।