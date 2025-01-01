Jalaun News: गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व पर गूंजे शबद
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Wed, 25 Nov 2026 12:16 AM IST
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उरई। राठ रोड स्थित गुरुद्वारे में मंगलवार को गुरु नानक देव का 557वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अखंड पाठ, शबद कीर्तन और लंगर सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए।
कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ कराया गया। पाठ की समाप्ति पर शबद कीर्तन हुआ, जिसमें गुरु नानक देव की महिमा का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए अरदास की। इसके बाद लंगर का आयोजन किया गया।
इस मौके पर आज्ञा सिंह, जसवंत सिंह, सुरजीत सिंह, अवतार सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, तरनजीत सिंह, रणजीत सिंह, चरणजीत सिंह, हिम्मत सिंह, इंद्रजीत सिंह, हरभजन सिंह, संदीप सिंह, हरदीप सिंह, हरविंदर सिंह, सतनाम सिंह सहित श्रद्धालु मौजूद रहे।
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कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ कराया गया। पाठ की समाप्ति पर शबद कीर्तन हुआ, जिसमें गुरु नानक देव की महिमा का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए अरदास की। इसके बाद लंगर का आयोजन किया गया।
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इस मौके पर आज्ञा सिंह, जसवंत सिंह, सुरजीत सिंह, अवतार सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, तरनजीत सिंह, रणजीत सिंह, चरणजीत सिंह, हिम्मत सिंह, इंद्रजीत सिंह, हरभजन सिंह, संदीप सिंह, हरदीप सिंह, हरविंदर सिंह, सतनाम सिंह सहित श्रद्धालु मौजूद रहे।
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