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कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से हुई। इसके बाद गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ कराया गया। पाठ की समाप्ति पर शबद कीर्तन हुआ, जिसमें गुरु नानक देव की महिमा का गुणगान किया गया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए अरदास की। इसके बाद लंगर का आयोजन किया गया।इस मौके पर आज्ञा सिंह, जसवंत सिंह, सुरजीत सिंह, अवतार सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, तरनजीत सिंह, रणजीत सिंह, चरणजीत सिंह, हिम्मत सिंह, इंद्रजीत सिंह, हरभजन सिंह, संदीप सिंह, हरदीप सिंह, हरविंदर सिंह, सतनाम सिंह सहित श्रद्धालु मौजूद रहे।