फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   'Seva Jyoti Yatra' launched with a pledge to serve the public.

Jalaun News: जनसेवा के संकल्प के साथ निकली सेवा ज्योति यात्रा

Thu, 08 Oct 2026 01:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
'Seva Jyoti Yatra' launched with a pledge to serve the public.
उरई। सेवा संकल्प अभियान-जन सेवा से देश सेवा के तहत बुधवार को जनसेवा और सामाजिक सहभागिता का संदेश देते हुए सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। विकास भवन परिसर से सीडीओ केके सिंह ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों सहित अन्य प्रतिभागियों ने सहभागिता की।
विज्ञापन

यात्रा विकास भवन से जिला परिषद, आंबेडकर चौराहा और शहीद भगत सिंह चौराहा होते हुए टाउन हॉल पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक जिम्मेदारी और पात्र लोगों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संदेश दिया गया।
विज्ञापन

टाउन हॉल में सीडीओ केके सिंह ने अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रतिभागियों को सेवा भावना के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सेवा केवल दायित्व नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही वास्तविक जनसेवा है। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों से निष्ठा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीसी मनरेगा रामेंद्र सिंह, जिला विकास अधिकारी निशांत पांडेय आदि रहे। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed