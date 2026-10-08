Jalaun News: चार घंटे बंद रही आठ गांवों की बिजली

विज्ञापन

नियामतपुर बिजलीघर के सिरसा फीडर से जुड़े दमरास गांव में तालाब के पास आंधी में दो खंभे गिर गए थे। बुधवार को बिजली विभाग ने नए खंभे लगाने और केबल खींचने का काम शुरू किया। इसके चलते सिरसा कलार समेत आठ गांवों की आपूर्ति करीब चार घंटे बाधित रही। ग्रामीण घरों के बाहर पेड़ों की छांव में बैठे रहे।ग्रामीण संदीप, वीरेंद्र, वीर सिंह और नरेंद्र ने बताया कि चार घंटे बिजली न रहने से गर्मी में काफी परेशानी हुई। नियामतपुर बिजलीघर के अवर अभियंता नवीन सचान ने बताया कि नए खंभे लगाने और केबल खींचने का काम चल रहा है। काम पूरा होते ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। (संवाद)