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Jalaun News: बाजार में पहुंचे स्टीकर वाले बाहरी अमरूद 150 रुपये किलो

Mon, 19 Oct 2026 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:36 AM IST
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orai orai news
उरई। मौसम के साथ फलों के बाजार में भी बदलाव दिखाई देने लगा है। बाजार में अमरूद की आवक शुरू हो गई है, लेकिन अभी स्थानीय अमरूद लोगों की पहुंच से दूर हैं। स्थानीय बागों में लगे अमरूद पूरी तरह पककर तैयार नहीं हुए हैं। ऐसे में बाजार में फिलहाल बाहर से आने वाले अमरूद ही बिक रहे हैं। इन अमरूदों पर स्टीकर लगे हुए हैं और इनकी कीमत 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।
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शहर के फल बाजार में फिलहाल अमरूद की उपलब्धता सीमित है। स्थानीय बागों में फल पकने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वहां से पर्याप्त मात्रा में अमरूद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में बाहरी आवक पर ही बिक्री निर्भर है। बाजार में उपलब्ध अमरूदों पर लगे स्टीकर भी ग्राहकों का ध्यान खींच रहे हैं। हालांकि, इनकी कीमत आम दिनों की अपेक्षा अधिक होने के कारण हर ग्राहक इन्हें खरीदने का निर्णय नहीं ले पा रहा है, फिर भी इनकी मांग बनी हुई है। जिले में अमरूद की स्थानीय फसल तैयार होने के बाद बाजार में इसकी आवक बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल फल पूरी तरह पक नहीं सके हैं, इसलिए बागों से बाजार तक इनकी आपूर्ति शुरू नहीं हुई है।
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महंगे अमरूद खरीदने से पहले पूछ रहे दाम
फल व्यापारी वारिश राइन ने बताया कि 150 रुपये प्रति किलो तक कीमत होने के कारण अमरूद फिलहाल फलों की सामान्य खरीदारी के मुकाबले महंगा विकल्प बना हुआ है। ग्राहक फल खरीदने से पहले दुकानदारों से भाव पूछ रहे हैं। स्थानीय अमरूद बाजार में आने के बाद उसकी गुणवत्ता, आकार और कीमत के आधार पर ग्राहक तुलना कर सकेंगे।
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