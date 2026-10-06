Jalaun News: भतीजी को पीटने पर मां ने डांटा, युवती ने फंदा लगाकर दी जान

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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला एआरटीओ कार्यालय निवासी अवधेश द्विवेदी की बेटी अन्नू (22) रविवार शाम घर पर थी। बताया गया कि किसी बात को लेकर उसने अपनी भतीजी की पिटाई कर दी थी। इस पर उसकी मां मनीषा ने उसे डांट दिया। इसके बाद पिता अवधेश खेत पर चले गए, जबकि मां घरेलू काम में व्यस्त हो गई।इसी दौरान अन्नू कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मां ने कमरे में देखा तो वह फंदे पर लटकी मिली। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी।जानकारी मिलने पर फैक्टरी एरिया चौकी प्रभारी शिवम सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। कोतवाल आनंद सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह पता चलेगी।