Jalaun News: बाइक-कार की टक्कर में पिता-पुत्र घायल

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इटौरा निवासी राजकुमार (65) पुत्र दुष्यंत (29) के साथ किसी जरूरी काम से हैदलपुर गए थे। सोमवार सुबह करीब 11 बजे दोनों बाइक से हैदलपुर से अपने गांव इटौरा लौट रहे थे। इटौरा के पास एक निजी डिग्री कॉलेज के सामने पहुंचते ही सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए।हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना देने के साथ दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने राजकुमार को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया, जबकि दुष्यंत का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि अभी घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)