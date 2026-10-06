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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   orai orai news crime

Jalaun News: बाइक-कार की टक्कर में पिता-पुत्र घायल

Tue, 06 Oct 2026 02:27 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:27 AM IST
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orai orai news crime
आटा। थाना क्षेत्र के आटा-इटौरा मार्ग पर इटौरा के पास सोमवार सुबह तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को 108 एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया।
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इटौरा निवासी राजकुमार (65) पुत्र दुष्यंत (29) के साथ किसी जरूरी काम से हैदलपुर गए थे। सोमवार सुबह करीब 11 बजे दोनों बाइक से हैदलपुर से अपने गांव इटौरा लौट रहे थे। इटौरा के पास एक निजी डिग्री कॉलेज के सामने पहुंचते ही सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए।
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हादसे के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से भाग निकला। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना देने के साथ दोनों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने राजकुमार को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया, जबकि दुष्यंत का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।
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आटा थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि अभी घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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