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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 28 और 29 नवंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं।जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समीर ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 17 नवंबर से 24 नवंबर तक जिले में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 7186 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं। वहीं, नाम विलोपन के लिए 1351 फॉर्म-7 और मतदाता सूची में संशोधन के लिए 2119 फॉर्म-8 जमा किए गए हैं। इस तरह एक सप्ताह में कुल 10,656 आवेदन प्राप्त हुए हैं।विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार माधौगढ़ में नाम जोड़ने के लिए 2229, नाम कटवाने के लिए 444 और संशोधन के लिए 490 फार्म मिले हैं। कालपी में क्रमश: 1774, 456 और 278 फार्म प्राप्त हुए। वहीं, उरई विधानसभा क्षेत्र में नाम जोड़ने के लिए 3184, नाम कटवाने के लिए 451 और संशोधन के लिए 1351 फार्म जमा हुए हैं।बूथों पर लगेगी हेल्प डेस्क, बीएलओ करेंगे मददमतदाताओं की सुविधा के लिए 28 और 29 नवंबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों सभी बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, जहां मतदाताओं को फार्म भरने में सहायता मिलेगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 16 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठकएसएसआर की जानकारी देने के लिए बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समीर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।इसमें पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति, प्राप्त फार्मों और विशेष अभियान की जानकारी दी गई। बैठक में बसपा के जिला सचिव भगवती शरण पांचाल, भाजपा के नगर मंत्री सचिन निरंजन, सीपीआईएम के जिला सचिव विनोद कुमार नगरिया, अपना दल (सोनेलाल) के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रोहित राठौर, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि राजीव शर्मा, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय चौरसिया और सचिव आविद खान सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।