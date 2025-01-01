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Jalaun News: घर में फंदे पर लटका मिला इकलौता बेटा

Wed, 14 Oct 2026 12:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:56 AM IST
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Only son found hanging at home.
फोटो - 01 अजगर को पकड़कर ले जाती वन विभाग की टीम। मोहल्लेवासी।
मुहम्मदाबाद। डकोर कोतवाली क्षेत्र के सिमरिया गांव में युवक का शव घर के अंदर कमरे में फंदे पर लटका मिला। वहीं युवक के मोबाइल पर किसी युवती के संदेश मिलने की चर्चा है।
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डकोर के सिमरिया गांव निवासी मनीष राजपूत (22) पिता मुन्नालाल राजपूत का इकलौता बेटा था। वह खेती में पिता का हाथ बंटाता था। मंगलवार को मुन्नालाल अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेत पर गए थे। शाम को पड़ोसी मनीष के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। अनहोनी की आशंका होने पर उन्होंने मुन्नालाल को सूचना दी।
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पिता ग्रामीणों के साथ घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो कमरे में मनीष का शव गमछे के फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चाचा देवेंद्र ने बताया कि मनीष के मोबाइल में किसी युवती की इंस्टाग्राम आईडी से संदेश मिले हैं। हालांकि, युवक के आत्मघाती कदम उठाने की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।
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कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में आवश्यक कार्रवाई की। कहा रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल की भी जांच कराई जाएगी।
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