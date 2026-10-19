Jalaun News: 20 घंटे लेट मुंबई एसी स्पेशल

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कसारा स्टेशन पर मरम्मत कार्य के चलते कुछ ट्रेनों को उनके निर्धारित मार्ग कल्याण-नासिक रोड के बजाय कल्याण, कर्जत, पुणे और मनमाड होकर संचालित किया जा रहा है। मार्ग परिवर्तन और देरी से चलने के कारण यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।रविवार को झांसी-कानपुर रेलखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं। मुंबई से लखनऊ आने वाली एसी स्पेशल (22121) करीब 20 घंटे की देरी से चल रही थी। वहीं, पनवेल से गोरखपुर आने वाली पनवेल एक्सप्रेस (15066) नौ घंटे 25 मिनट, मुंबई से सीतापुर जाने वाली सीतापुर एक्सप्रेस (12107) नौ घंटे 29 मिनट, मुंबई से गोरखपुर जाने वाली संत कबीर नगर एक्सप्रेस (20103) पांच घंटे 12 मिनट, मुंबई से गोरखपुर आने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस (22538) आठ घंटे 24 मिनट की देरी से पहुंची।गोरखपुर से हडपसर जाने वाली दैनिक स्पेशल (01416) 16 घंटे 25 मिनट, गोरखपुर से मुंबई की ओर जाने वाली दैनिक स्पेशल (01080) दो घंटे 18 मिनट देरी से आई। मुंबई से गोरखपुर आने वाली दैनिक स्पेशल (01079) के भी बदले मार्ग से आने के कारण 13 घंटे 32 मिनट देरी से आई। अहमदाबाद से बनारस जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस (19167) करीब सवा घंटे और चेन्नई से लखनऊ आने वाली चेन्नई एक्सप्रेस (16093) दो घंटे 49 मिनट देरी से पहुंची। वहीं, मदुरई से कानपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन (01926) को निरस्त कर दिया गया।वर्जनरेलवे के विभिन्न मंडलों में ट्रैक मरम्मत का कार्य चलने के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। काम पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन समय से होने लगेगा।मनोज कुमार सिंह, पीआरओ, झांसी मंडल