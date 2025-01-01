Jalaun News: शंख ध्वनि के साथ निकाली प्रभात फेरी
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Wed, 25 Nov 2026 12:19 AM IST
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मुहम्मदाबाद। मौन साधना देवस्थान बड़ी बंधौली में आयोजित होने वाले 16वें मौन साधना वार्षिक उत्सव के तहत मंगलवार सुबह शंख ध्वनि के साथ भव्य प्रभात फेरी निकाली गई।
सफेद वस्त्र धारण किए मौन साधना परिवार के सदस्यों ने गांव में भ्रमण कर लोगों को विश्व एकता सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
सुबह आठ बजे शुरू हुई प्रभात फेरी में शामिल लोग अनुशासित तरीके से कतारबद्ध होकर चल रहे थे। शंखों की ध्वनि के बीच उन्होंने आपसी प्रेम, शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। मौन साधना देवस्थान बड़ी बंधौली में बुधवार 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से विश्व एकता सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान अपने विचार और प्रवचन प्रस्तुत करेंगे।
प्रभात फेरी में हमीरपुर से रघुवीर शरण द्विवेदी, गोंडा से बीबी लाल श्रीवास्तव और बीना श्रीवास्तव, राजेश महाराज, भगत सिंह, बिलरख से करण सिंह राजपूत, रघुवीर राजपूत, अर्पण राजपूत, श्याम करण, रघुनाथ बाबूजी, चंद्रपाल बॉस सहित मौन साधना परिवार के सैकड़ों सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे।
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सफेद वस्त्र धारण किए मौन साधना परिवार के सदस्यों ने गांव में भ्रमण कर लोगों को विश्व एकता सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
सुबह आठ बजे शुरू हुई प्रभात फेरी में शामिल लोग अनुशासित तरीके से कतारबद्ध होकर चल रहे थे। शंखों की ध्वनि के बीच उन्होंने आपसी प्रेम, शांति, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया। मौन साधना देवस्थान बड़ी बंधौली में बुधवार 25 नवंबर को सुबह 10 बजे से विश्व एकता सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान अपने विचार और प्रवचन प्रस्तुत करेंगे।
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प्रभात फेरी में हमीरपुर से रघुवीर शरण द्विवेदी, गोंडा से बीबी लाल श्रीवास्तव और बीना श्रीवास्तव, राजेश महाराज, भगत सिंह, बिलरख से करण सिंह राजपूत, रघुवीर राजपूत, अर्पण राजपूत, श्याम करण, रघुनाथ बाबूजी, चंद्रपाल बॉस सहित मौन साधना परिवार के सैकड़ों सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे।
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