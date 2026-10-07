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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Fire at a paint and hardware store

Jalaun News: पेंट-हार्डवेयर की दुकान में लगी आग

Wed, 07 Oct 2026 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:06 AM IST
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Fire at a paint and hardware store
फोटो - 05 आग से जला पड़ा सामान। संवाद - फोटो : 1
उरई। शहर के सूर्य नगर में पन्ना लोहे वाले की हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से लाखों का नुकसान हो गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका बनी हुई है।
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शहर के सूर्य नगर निवासी सौरभ सुहाने की घंटाघर के पास बच्चा राम हलवाई के सामने पन्ना लोहा वाले की हार्डवेयर की दुकान है। सोमवार रात रोज की तरह सौरभ दुकान बंद कर घर चले गए। कुछ देर बाद दुकान के अंदर से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। लोगों ने दुकान संचालक और दमकल विभाग को सूचना दी।
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सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आसपास की दुकानों तक फैलने से रोका। आग की लपटें तेज होने के कारण मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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सौरभ के अनुसार आग से दुकान में रखा पेंट, कलर बनाने का सामान, हार्डवेयर समेत अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक करीब चार से पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। घटना के समय दुकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई।
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