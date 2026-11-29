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रबी फसलों की बोआई के सबसे अहम समय में भी किसान डीएपी और यूरिया की एक-एक बोरी के लिए घंटों लाइन में लगने को मजबूर हैं। शनिवार को पीसीएफ केंद्र पर खाद लेने पहुंचे किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल सकी। इससे खेतों की जोताई और बोआई का काम प्रभावित हो रहा है।शनिवार को पीसीएफ केंद्र पर डीएपी लेने पहुंचे रामासरे निषाद, राममोहन और मनोज कुमार ने बताया कि रबी की फसलों की बोआई का समय चल रहा है। इस दौरान डीएपी और यूरिया की सबसे अधिक जरूरत होती है, लेकिन सहकारी समितियों और खाद विक्रेताओं के यहां पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है।सुबह से लाइन में लगने के बाद भी कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। एक-दो बोरी खाद के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे खेती के दूसरे काम भी प्रभावित हो रहे हैं।किसान ब्रजेन्द्र सिंह ने बताया कि पीसीएफ केंद्र पर करीब एक सप्ताह बाद खाद का एक ट्रक पहुंचा था, लेकिन किसानों की संख्या के हिसाब से यह मात्रा काफी कम थी।किसान सुधाकर और शिवराम ने बताया कि खाद की कमी के चलते बोआई का काम पिछड़ रहा है। उनका कहना है कि खाद की किल्लत के चलते बाजार में कालाबाजारी की आशंका भी बढ़ रही है। एआर कोऑपरेटिव शिवकुमार का कहना है कि सभी समितियों में खाद उपलब्ध है। कहीं डिमांड आती है, तो वहां खाद पहुंचा दी जाएगी।