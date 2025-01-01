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परिजन ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की हालत अचानक बिगड़ी और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।कुरारा थाना क्षेत्र के ग्राम ककरऊ निवासी प्यारेलाल की पत्नी रामसखी बुधवार सुबह अपने पुत्र अवधेश के साथ इलाज कराने सीएचसी कदौरा पहुंची थीं। परिजन के मुताबिक, डॉक्टर ने महिला का परीक्षण करने के बाद दवाएं और इंजेक्शन दिए और अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी।अल्ट्रासाउंड के बाद जब वे दोबारा अस्पताल पहुंचे तो स्वास्थ्यकर्मियों ने महिला को एक और इंजेक्शन लगाया। आरोप है कि इंजेक्शन लगते ही उनकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया।महिला के पुत्र अवधेश अनुरागी और अन्य परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज को गंभीरता से नहीं देखा। पर्चे पर लिखी दवाएं भी स्वास्थ्यकर्मी खुद देखने के बजाय बाहर या अन्य माध्यमों से लाकर दे रहे थे। परिजन का कहना है कि इलाज में बरती गई लापरवाही के चलते महिला की जान चली गई।मौत के बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें समझाकर शांत कराया और पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया।वर्जनमहिला बुधवार सुबह अस्पताल आई थीं। उनका परीक्षण कर इलाज किया गया और दवाएं भी दी गईं। परिजन की ओर से लगाए गए लापरवाही के आरोप निराधार हैं। यदि उन्हें इलाज को लेकर कोई संदेह है तो पोस्टमार्टम करा सकते हैं, जिससे मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।-डॉ. अरुण कुमार, सीएचसी प्रभारी