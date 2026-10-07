फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Driver and nephew assaulted over reversing e-rickshaw

Jalaun News: ई-रिक्शा पीछे करने को लेकर चालक व भतीजे से मारपीट

Wed, 07 Oct 2026 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:06 AM IST
विज्ञापन
Driver and nephew assaulted over reversing e-rickshaw
कालपी। रामचबूतरा मोहल्ले में ई-रिक्शा पीछे करने और सवारी छोड़ने को लेकर हुए विवाद में तीन लोगों ने चालक और उसके भतीजे के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


रामचबूतरा मोहल्ला निवासी रोहित कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पांच अक्तूबर की सुबह करीब 10 बजे वह ई-रिक्शा से नई बस्ती स्थित मीट बाजार में सवारी छोड़ने गया था। सवारी उतारने के बाद वह ई-रिक्शा पीछे कर रहा था। इसी दौरान मोहल्ले के ही नईमुद्दीन और उसके पुत्र अब्बुल हुसैन उर्फ राजा व साहिल ने एकराय होकर गाली-गलौज शुरू कर दी और उसके साथ मारपीट करने लगे।
विज्ञापन

शोर सुनकर वहां से गुजर रहा रोहित का भतीजा अमन उसे बचाने पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। कालपी कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर नईमुद्दीन, अब्बुल हुसैन उर्फ राजा और साहिल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed