Jalaun News: पीसीएफ पर फर्जी रसीदों से डीएपी लेने का प्रयास

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मंगलवार को पीसीएफ गोदाम पर डीएपी लेने के लिए किसानों की भीड़ लगी थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने किसानों को डीएपी लेने की बारी के लिए रसीदें दीं। केंद्र कर्मचारी ने रसीदों के सीरियल नंबर और दर्ज बोरियों की संख्या में गड़बड़ी देखी। संदेह होने पर रसीदें केंद्र प्रभारी कमलेश कुमार को दिखाई गईं।जमा रसीदों की जांच कराने पर करीब 19 रसीदें फर्जी पाई गईं। इसकी जानकारी होते ही किसानों में हड़कंप मच गया। केंद्र प्रभारी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस फर्जी रसीदें तैयार करने और किसानों तक पहुंचाने वालों की जानकारी जुटा रही है।वर्जनमामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।अभिनव कुमार, एसडीएम कोंच