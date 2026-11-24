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हत्या की सुपारी देने से लेकर शूटरों तक पहुंचने की कड़ियां जोड़ने का दावा कर चुकी पुलिस अब तक अजय यादव को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।पुलिस की जांच में अजय की भूमिका साजिश की अहम कड़ी के रूप में सामने आई थी। उस पर अपने बेटे मोनू यादव को हत्या की साजिश में शामिल करने और वारदात के बाद सुपारी देने वाले इंद्रजीत यादव को इसकी सूचना देने का आरोप है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पांच गिरफ्तारियों के बाद भी पुलिस अजय तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है?कालपी बार संघ के तत्कालीन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गयादीन अहिरवार की 31 अक्तूबर को अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। उनका शव कानपुर के गुजैनी क्षेत्र में नहर के पास मिला था। वारदात के बाद पुलिस ने सर्वेश शुक्ला, आशीष विश्वकर्मा और केशव कटियार को गिरफ्तार किया। इसके बाद हत्या की सुपारी देने के आरोपी इंद्रजीत यादव और सुपारी लेने तथा शूटरों के बीच संपर्क कराने वाले पवन उर्फ मोनू यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया।मामले में मोनू की गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद हुई थी। इस तरह पांच आरोपी जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन अजय की गिरफ्तारी अब भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। उधर, सीओ कालपी सदानंद सिंह का कहना है कि अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी अजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।मोबाइल चैट में भूमिका सामने आने के बाद भी गिरफ्तारी नहींपुलिस की जांच के अनुसार, जमीन विवाद के चलते इंद्रजीत यादव ने अधिवक्ता की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने अजय यादव से संपर्क किया था।आरोप है कि अजय ने अपने बेटे मोनू को इस साजिश में शामिल किया और तीन अन्य युवकों के माध्यम से वारदात को अंजाम दिलाया। पुलिस का दावा था कि हत्या के बाद अजय ने इंद्रजीत को संदेश भेजकर वारदात पूरी होने और भुगतान से संबंधित जानकारी दी थी। मोबाइल चैट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने साजिश की कड़ियां जोड़ने की बात कही थी।गिरफ्तारी के लिए टीमें, लेकिन नतीजा नहींहत्याकांड के बाद पुलिस ने कई स्तरों पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद साजिश में कथित भूमिका निभाने वाले अजय का फरार रहना पुलिस की घेराबंदी पर सवाल खड़े कर रहा है। यदि मोबाइल चैट और अन्य साक्ष्यों से उसकी भूमिका स्पष्ट हुई थी तो उसकी गिरफ्तारी में देरी की वजह क्या है? क्या आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहा है या पुलिस को उसकी लोकेशन तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है? फिलहाल इन सवालों का जवाब मिलना बाकी है।