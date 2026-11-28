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युवती ने युवक के चार साथियों पर भी उसके साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पांचों के खिलाफ सिरसा कलार थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव का ही अभिषेक सिंह सेंगर पिछले आठ वर्षों से उसे शादी करने का झांसा दे रहा था। आरोप है कि शादी का भरोसा दिलाकर वह लगातार उसका शोषण करता रहा।युवती के अनुसार, युवक की शादी को भी आठ वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वह उससे शादी करने और अपने साथ भागने की बात कहकर परेशान करता रहा। इस दौरान अभिषेक नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगा।युवती का आरोप है कि जब अभिषेक की शादी होने की चर्चा हुई तो वह उससे मिलने नोएडा पहुंच गई। वहां से अभिषेक उसे लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में औरैया की ओर से एक चार पहिया वाहन से अभिषेक के चार साथी बॉबी, नीरज, रक्खी सिंह सेंगर और ऋतिक सिंह सेंगर वहां पहुंच गए।युवती का आरोप है कि इसके बाद उसके चारों साथियों ने मिलकर उसके साथ छेड़खानी की। थाना प्रभारी वरुण प्रताप सिंह का कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।