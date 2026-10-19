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Jalaun News: फर्जी शिकायतें कर परेशान करने का आरोप

Mon, 19 Oct 2026 01:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:40 AM IST
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Accusation of causing harassment by filing false complaints
उरई। डकोर निवासी सुरेंद्रपाल सिंह ने ग्राम समाज की जमीन से जुड़े विवाद में फर्जी शिकायतें कर परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मौजा डकोर स्थित गाटा उनके पुत्र-पुत्रियों के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हैं। इसके बावजूद जमीन को ग्राम समाज की बताकर शिकायतें की जा रही हैं। सुरेंद्रपाल सिंह के अनुसार, जमीन को लेकर सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है। आरोप लगाया कि उन्हें खेत में बोआई करने से रोका जा रहा है, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने मामले में एसडीएम से भी इसकी शिकायत की है। (संवाद)
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