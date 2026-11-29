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चोर ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने से करीब दो किलोमीटर पहले खिड़की से पर्स खींच लिया। पर्स में 35 हजार रुपये कीमत का वनप्लस मोबाइल, 30 हजार रुपये नकद, चार तोले की सोने की चेन, पैन कार्ड, आधार कार्ड और घर की चाबियां रखी थीं।28 नवंबर को ट्रेन के कोच एस-2 की बर्थ नंबर 74 पर यात्रा कर रहीं प्रतिभा सिंह वाराणसी से आनंदपुर जा रही थीं। वह परिवार के साथ सफर कर रही थीं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से करीब दो किलोमीटर पहले गंगा पुल पर ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई, तभी किसी चोर खिड़की से उनका भूरे रंग का पर्स खींचकर भाग गया।घटना के बाद जीआरपी उरई के हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार ने महिला यात्री से प्राथमिकी दर्ज कराने के संबंध में जानकारी ली। इस पर उन्होंने बताया कि वह शादी में जा रही थीं। लौटने के बाद अपने गृह स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज कराएंगी।सर्दी की दस्तक के साथ बढ़ी घटनाएंसर्दी के मौसम में कानपुर गंगापुल पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने की वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पिछले वर्ष भी झांसी कानपुर रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के साथ कानपुर गंगा पुल पर घटनाएं हो चुकी है।वर्जनमामला अधिकार क्षेत्र का नहीं है, लेकिन इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे जिससे सर्दी के समय में होने वाली घटनाओं को रोका जाए।-विपुल कुमार श्रीवास्तव, एसपी जीआरपी, झांसी