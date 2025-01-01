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माधौगढ़ तहसील के महोई गांव में पहूज नदी के बाएं तट पर बनी महोई पंप नहर परियोजना से तीन गांवों की 425 हेक्टेयर असिंचित भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे 625 किसानों को सीधा लाभ होगा।22 करोड़ 32 लाख 53 हजार रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना का बुधवार को प्रदेश के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोकार्पण किया। परियोजना के शुरू होने से महोई, महोबा और करमरा गांव के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।खास बात यह है कि परियोजना के निर्माण से पहले प्रस्तावित 425 हेक्टेयर क्षेत्र में महज 56 हेक्टेयर भूमि ही सिंचित थी। अब शेष 369 हेक्टेयर भूमि को भी सिंचाई सुविधा से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। इससे किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।लोकार्पण के दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन, ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश तिवारी, परमार्थ संस्था के संजय सिंह सहित संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।आठ किमी लंबी पाइपलाइन से पहुंचेगा पानीसिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के डाली नहर खंड, झांसी की ओर से बनाई गई इस परियोजना की क्षमता 10 क्यूसेक है। इसमें दो पंप सेट लगाए गए हैं। इनमें एक पंप सेट नियमित रूप से काम करेगा, जबकि दूसरा आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए स्टैंडबाई रखा गया है।परियोजना के तहत आठ किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली विकसित की गई है। पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए लगभग आठ किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अलावा 25 कुलाबों और अन्य जरूरी तकनीकी संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परियोजना का कुल हेड 46 मीटर है। पाइपलाइन और कुलाबों के माध्यम से तीनों गांवों के अलग-अलग क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।सिलिंडर ब्लास्ट हादसे की ली जानकारीउरई। गैस सिलिंडर ब्लास्ट हादसे के बाद पीड़ित परिवार को संबल देने के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उनके आवास पहुंचे। उन्होंने सभासद माता प्रसाद के आवास पर पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों के परिजन से मुलाकात की। उन्होंने घायलों के उपचार एवं स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। (संवाद)