फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Youth come out in support of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar; protest held.

Hathras News: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में आए युवा, प्रदर्शन

Wed, 14 Oct 2026 01:32 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 14 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Youth come out in support of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar; protest held.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समर्थन में प्रदर्शन करते लोग। संवाद - फोटो : Samvad
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में मंगलवार को युवाओं ने सासनी गेट चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉकरोच के पोस्टर पर स्प्रे छिड़क कर विरोध दर्ज कराया।
विज्ञापन

प्रदर्शन के बाद सासनी गेट चौराहे से पुलिस लाइन तक एक रैली निकाली गई। साथ ही निर्वाचन आयुक्त जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस लाइन पर राष्ट्रीय स्वाभिमान दल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
विज्ञापन

संगठन के संस्थापक दीपक शर्मा ने कहा कि देश में आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई जा रही है।पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ी जा रही है और जवानों को पीटा जा रहा है। चुनाव आयोग को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मांग की कि निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ हो रहे दुष्प्रचार पर रोक लगाई जाए। इस दौरान संध्या आर्या, शिवम पंडित नगरिया, सुंदरम शर्मा, हर्षित गौड़, देव जायसवाल, अभिषेक रंजन आर्या, सुनील अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed