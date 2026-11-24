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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस मालिक का संबंध अलीगढ़ जिले के अकराबाद से बताया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस ने रविवार रात ही बस को बरामद कर लिया था। सोमवार को मृतकों के परिजन अंतिम संस्कार में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सके।मंगलवार को परिजनों के कोतवाली पहुंचकर तहरीर देने की संभावना है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद बस मालिक और चालक के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि रविवार को सिकंदराराऊ आ रहे टेंपो में निजी बस ने जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में टेंपो सवार तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों का उपचार जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।