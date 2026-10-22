सादाबाद: कुरसंडा में सबमर्सिबल मोटर फुंकी, चार दिन से ठप पेयजल आपूर्ति, पानी को भटक रहे ग्रामीण

सादाबाद के गांव कुरसंडा में पानी की टंकी से पिछले चार दिन से जलापूर्ति ठप होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टंकी की सबमर्सिबल की मोटर फुंक जाने से पानी की आपूर्ति बंद है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद मोटर की मरम्मत नहीं कराई गई है।

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ग्रामीणों का कहना है कि कि पानी की टंकी पर लगी सबमर्सिबल मोटर के जरिये गांव में पानी की आपूर्ति होती है। मोटर खराब होने के बाद से आपूर्ति बंद पड़ी है। ऐसे में ग्रामीणों को पानी की जरूरत पूरी करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं।गांव निवासी बनी सिंह पहलवान ने बताया कि जलापूर्ति न होने से ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने भी इस मामले में अधिकारियों से शिकायत की है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रूपेंद्र सिंह ने बताया कि मोटर फुंकने के कारण पानी की टंकी से आपूर्ति बंद है। इस समस्या से जल निगम के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक-दो दिन में मोटर ठीक कराकर जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी।