Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 24 Oct 2026 02:31 AM IST
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- मेंडू : सब्जी मंडी में रामलीला का मंचन शाम 7 बजे।
- सहपऊ : थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
- मुरसान : रामलीला का मंचन शाम 7 बजे।
- सहपऊ : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
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- सहपऊ : थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सासनी : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
- मुरसान : रामलीला का मंचन शाम 7 बजे।
- सहपऊ : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।