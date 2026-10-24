Hathras News: आज खास

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- सहपऊ : थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।

- सासनी : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।

- मुरसान : रामलीला का मंचन शाम 7 बजे।

- सहपऊ : सीएचसी पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।