Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 14 Oct 2026 01:30 AM IST
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- सासनी : रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- पुरदिनगर : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव का आयोजन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला में धनुष भंग, परशुराम लीला का मंचन रात 8 बजे।
-सिकंदराराऊ : सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर कासगंज रोड पर भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- सिकंदराराऊ : गांव बाजीदपुर व कचौरा में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में सीता हरण लीला का मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन सुबह 8 बजे।
- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर में पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।
- अग्रसेन सेवा सदन : श्री अग्रवाल सभा के बैनर तले अग्रसेन मेला महोत्सव सुबह 10 बजे।
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- पुरदिनगर : रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव का आयोजन रात 8 बजे।
- सिकंदराराऊ : रामलीला में धनुष भंग, परशुराम लीला का मंचन रात 8 बजे।
-सिकंदराराऊ : सिद्ध पीठ पथवारी मंदिर कासगंज रोड पर भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- सिकंदराराऊ : गांव बाजीदपुर व कचौरा में रामलीला का मंचन रात 8 बजे।
- अपना वाली धर्मशाला : भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में सीता हरण लीला का मंचन रात 8 बजे।
- हाथरस : रामलीला मैदान में श्रीकृष्ण लीला का मंचन सुबह 8 बजे।
- रमनपुर : चामुंडा देवी मंदिर में पीतांबरा महायज्ञ सुबह 9 बजे।
- अग्रसेन सेवा सदन : श्री अग्रवाल सभा के बैनर तले अग्रसेन मेला महोत्सव सुबह 10 बजे।