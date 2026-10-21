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Hathras News: 40 साल से रावण के पुतले बना रहे रेशमपाल

Wed, 21 Oct 2026 01:47 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:47 AM IST
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Reshampal has been making effigies of Ravana for 40 years
जट्टारी में रावण का पुतला बनाते रेशमपाल। संवाद  - फोटो : samvad
होली वाला मोहल्ला निवासी 60 वर्षीय रेशमपाल करीब 40 वर्षों से रावण के पुतले बना रहे हैं। उन्होंने यह हुनर अपने पिता मवासीराम से सीखा। उनके दादा भी यही काम करते थे। 1985 में उन्होंने गाजियाबाद के विजयनगर में 2900 रुपये में पहला पुतला बनाया था।
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इस बार जट्टारी में रावण और मेघनाद के पुतले बनाने की 1.16 लाख रुपये मजदूरी ली है। छह कारीगरों ने 25 दिन में दोनों पुतले तैयार किए। वह यहां करीब नौ वर्षों से पुतले बना रहे हैं। रेशमपाल का कहना है कि पहले मेलों में लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। अब मोबाइल ने मेलों की रौनक कम कर दी है। पुतला देखने के लिए भीड़ जुटती है, लेकिन इसे बनाने वाले कारीगरों की चर्चा नहीं होती। यही उनकी पीड़ा है। अब वह अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बेटे अमित कुमार, अंकित कुमार और बबीत कुमार भी इस काम में हाथ बंटाते हैं।
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