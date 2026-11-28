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सिकंदराराऊ निवासी व्यापारी आशू संजय की संजय इंटरप्राइजेज दुकान से तालिब और शीलेश हल्दीराम कंपनी की नमकीन लेकर हसायन आए थे। सामान उतारने के बाद वे सिकंदराराऊ लौट रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि बृहस्पतिवार शाम करीब छह बजे कौंडरा-नगला विजन मार्ग पर बाइक सवार चार अज्ञात युवकों ने उनसे मारपीट कर नकदी और मोबाइल छीन लिए।इस सूचना के बाद क्षेत्र के व्यापारी मौके पर पहुंचे। कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप गिरि पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने लूट की घटना को झूठा पाया। सीओ अमित पाठक ने बताया कि युवकों ने मालिक को रुपये सौंपने के बाद लूट की झूठी सूचना दी थी। पुलिस ने तालिब और शीलेश को गुमराह करने और अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। युवकों ने मालिक पर जबरदस्ती कराने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की छानबीन कर रही है और नियमानुसार कार्रवाई करेगी। संवाद